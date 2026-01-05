Раніше Трамп заявляв, що дізнався про нібито атаку України від самого Путіна і «був дуже розлючений»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в удар України по резиденції російського диктатора Владіміра Путіна у Валдаї в ніч проти 29 грудня. Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One 4 січня, повідомляє агентство Reuters.

«Я не вірю, що цей удар відбувся. Щось відбулося неподалік, але це не має до цього жодного стосунку», – сказав Трамп.

Нагадаємо, 29 грудня Владімір Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом звинуватив Україну у спробі завдати дронового удару по його резиденції у Новгородській області РФ. Президент США відповів, що «був дуже розлючений».

Голова МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що РФ уже готує удар у відповідь, а свою позицію в переговорах із США щодо припинення війни в Україні країна перегляне.

Водночас Україна та західні країни заперечили російську версію про нібито спробу удару. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що скоріш за все провокативні заяви з боку Росії – це підготовка до атаки по українських держбудівлях.