Володимир Журавльов під час інтерв’ю польському телебаченню

Українець Володимир Журавльов, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік» (Nord Stream), дав інтерв’ю польському телебаченню TVP Info, заперечивши свою провину. Раніше польський суд відмовив у екстрадиції українця до Німеччини.

На запитання журналіста про те, чи вчинив він підрив газопроводу, Володимир Журавльов відповів: «Ні. Я не вчинив жодного злочину на території Німеччини. Я не підривав Nord Stream».

Журналіст також запитав, ким, на думку Журавльова, є той, хто підірвав Nord Stream – героєм чи злочинцем. На це українець відповів: «Сьогодні всі українці є героями, бо ведуть війну з Росією, від малої дитини до літніх людей. Всі є героями».

Журавльов стверджує, що дізнався про підрив Nord Stream із новин. Рік тому, розповів українець, до його дому поблизу Варшави прийшли з обшуком працівники Агенції внутрішньої безпеки Польщі та четверо німецьких слідчих. Однак, тоді його дома не було, слідчі застали дома лише дружину.

«Забрали мої ласти, мої маски для дайвінгу. Не знаю навіщо їм це», – так прокоментував Володимир Журавльов дії слідчих.

У Польщі Журавльов займається монтажем систем кондиціонування та вентиляції.

«Дайвінг – це моє хобі вже 15 років. Спершу це було щось невелике. Але згодом пішло глибоке. Пірнаю у печерах, у затонулі кораблі», – каже Журавльов.

На питання журналіста про те, чи міг би українець пірнути на 80 метрів, бо саме на такій глибині було закладено вибухівку під Nord Stream, Журавльов відповів: «Це не є якась недосяжна глибина для дайверів. Я теж можу пірнути на 80 метрів».

Він також повідомив, що має трьох неповнолітніх дітей і може вільно виїжджати з України. У Польщу Володимир Журавльов приїхав за три дні до повномасштабного вторгнення. Як він сам каже – щоб уберегти сім’ю від війни. З того часу він постійно проживає у Польщі.

«Я виїхав на випередження того, що могло статись. Щоб мої діти були в безпеці, ми виїхали за три дні до початку війни», – розповів Журавльов.

Адвокат Журавльова повідомив, що німецька сторона не надала жодних документів, які б підтверджували вину українця у підриві газогону. «Німеччина в жоден спосіб не довела і не підтвердила звинувачень Володимира. Ми, як захист, тривалий час вказували на те, що підозрюваний не міг вчинити ці дії. Як вказав суд, докази у цій справі були недостатніми, німецька сторона не була зобов’язана, але могла передати польським колегам матеріал, на підставі якого суд міг ухвалити інше рішення. Питання, чому вони це не зробили?», – зазначив Тимотеуш Папроцький.

«Міжнародне право регулює питання збройних конфліктів. На щастя, ми не стикаємось з цим зараз. Але унаслідок дій німецької сторони, яка розпочала цю процедуру і виступила із Європейським наказом арешту, польський суд пояснив, в чому полягає імунітет. Тобто, що країна, яка зазнала нападу, яка є жертвою і її громадяни, які хочуть захищати свою країну, що вони можуть робити, а що ні, і яку можуть мати кримінальну відповідальність за це, або не можуть її мати. Це рішення суду сьогодні є дуже важливим і не лише з точки зору громадян України і ЄС. Воно загалом визначає певну судову практику, яка вказує, які закони діють в ситуації, коли країна зазнала нападу і що не можна з цього приводу притягнути до відповідальності. Суд сьогодні дуже чітко показав, хто є агресором, а хто є жертвою», – сказав адвокат.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року біля острова Борнгольм у Балтійському морі на трасі газопроводу «Північний потік» між Росією та Німеччино юстався витік газу. Компанія Nord Stream, що є оператором «Північного потоку», заявила про руйнування трьох ниток російських газопроводів. На місці пошкодження труби були виявлені сліди вибухівки.

21 серпня 2025 року в Італії затримали українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координуванні групи підривників «Північних потоків». За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці. Вже у вересні суд Італії схвалив його екстрадицію до Німеччини, але Касаційний суд Італії скасував це рішення.

27 серпня німецькі ЗМІ повідомили, що слідчі Німеччини видали ордери на арешт шістьох українців, яких підозрюють у підриві газопроводів.