Швейцарія змінили правила надання тимчасового захисту для українців

Уряд Швейцарії оголосив про зміни у програмі, за якою українці отримують тимчасовий захист через війну Росії проти України. Швейцарія продовжила програму тимчасового захисту (статус захисту S) для українських біженців до 4 березня 2028 року, однак запровадила додаткові обмеження для певних категорій громадян України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті уряду Швейцарії у середу, 19 серпня.

Зазначається, що Федеральна рада Швейцарії (уряд) ухвалила рішення про продовження програми тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Водночас відтепер статус не надаватимуть окремим категоріям українців, які не виконали військових обов’язків, що покладені на них в Україні. Зокрема, у повідомленні йдеться про громадян України призовного віку, тих, хто перебуває у резерві, та тих, хто вступив на служба й не має законних для звільнення. Таке рішення Швейцарія ухвалила, щоб скоординувати дії з Європейським Союзом, хоча не є членом ЄС.

«Швейцарія юридично не зобов’язана виконувати це рішення Ради ЄС. Однак Федеральна рада вважає, що в інтересах Швейцарії узгодити свою практику з практикою ЄС. Відтак статус захисту S тепер надаватимуть лише особам, які виконали військові обов’язки, що можуть бути покладені на них в Україні. Нове правило застосовуватиметься до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не вплине на людей, які вже отримали статус захисту S у Швейцарії», — йдеться у повідомленні.

Також уряд Швейцарії ухвалив рішення продовжити фінансування заходів, що допомагають українцям інтегруватися в країні. Йдеться про мовні курси та доступ до освіти й ринку праці.

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