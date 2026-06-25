Володимир Зеленський і данський міністр імміграції Мортен Бьодсков під час зустрічі у жовтні 2025 року

Уряд Данії змінив правила надання посвідки на проживання в країні в межах спеціального закону, що надає українцям прихисток на час повномасштабного вторгнення. Зазначається, що країна більше не прийматиме військовозобов’язаних чоловіків. Про це йдеться у повідомленні Міністерства імміграції та інтеграції, опублікованому у четвер, 25 червня.

У повідомленні данського міністерства зазначається, що таке рішення ухвалили, аби українські чоловіки не використовували країну для ухилення від мобілізації. Тож чоловіки, які відповідно до українського законодавства підлягають мобілізації, не зможуть отримати прихисток у Данії. Водночас наголошується, що це рішення не вплине на вже отримані посвідки на проживання.

«Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до Спеціального закону, оскільки наші правила проживання не призначені для використання з метою уникнення мобілізації для оборони України. Це підриває воєнні зусилля України та послаблює її здатність захищатися від російських атак», – зазначив міністр імміграції та інтеграції Мортен Бьодсков.

Водночас у міністерстві зазначили, що Данія не прийматиме чоловіків віком від 23 до 60 років, хоча в Україні мобілізації підлягають чоловіки, які досягли 25-річного віку.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначається, що станом на травень 2026 року у Данії проживають понад 47 тис. біженців з України.

Нагадаємо, у квітні 2026 року під час пресконференції у Берліні Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина та Україна разом працюватимуть над поверненням чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону. Президент зазначив, що частина військовозобовʼязаних українці перетнула кордон незаконно, а Збройні сили України україни хотіли б, щоб ті повернулись.

Володимира Зеленського підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, що повернення до України чоловіків мобілізаційного віку необхідне для її захисту та відбудови.