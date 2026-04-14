Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом

Володимир Зленський заявив, що Україна у співпраці Німеччиною повертатиме українських чоловіків мобілізаційно віку з-за кордону. Про це він повідомив під час пресконференції у німецькому Берліні.

Журналісти запитали Володимира Зеленського, чи є можливість повернути до України чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон. Зокрема, питання стосувалось чоловіків, які отримали прихисток в Німеччині.

Володимир Зеленський зауважив, що частина чоловіків сподівалась, що виїзд за кордон буде тимчасовим, однак залишились за межами України на кілька років. Крім того, наголосив президент, багато військовозобовʼязаних перетнули кордон незаконно. За словами Володимира Зеленського, обидві країни працюють над поверненням військовозобовʼязаних.

«Багато хто виїхав, порушуючи відповідне українське законодавство. Відповідні служби обох країн мають займатися цим питанням. Наші Збройні сили хотіли б, щоб вони повернулись. Безумовно, безумовно, тому що потрібно питання справедливості. В нас люди, воїни на фронті, їм потрібні ротації. Кажуть, українські воїни залізні, але ж, ну, давайте чесно, у них є сім'ї, вони захищають свій дім і не тільки всю державу. Але відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України, яка має сили для цього, конституційний обов'язок і мобілізаційний вік», – сказав Володимир Зеленський.

Володимира Зеленського підтримав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він наголосив, що повернення до України чоловіків мобілізаційного віку необхідне для її захисту та відбудови.

«Ми будемо говорити про те, як українським громадянам, які отримали в нас притулок, полегшити повернення на батьківщину. Ми підтримуємо зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до ЄС. Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб була і надалі єдність українського суспільства і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати. І ми бачимо тут відчутний прогрес в інтересі обох сторін», – зазначив Фрідріх Мерц.

Водночас президент зауважив, що чоловіки, які не досягли мобілізаційного віку, або люди старшого віку, мають право перебувати за кордоном.

Зауважимо, що 16 січня 2026 року видання NGL.media повідомляло, що від початку повномасштабної війни з України законно виїхали й не повернулися близько 470 тис. чоловіків, ще щонайменше 70 тис. перетнули кордон нелегально.

Наприкінці грудня 2024 року міністр єдності Олексій Чернишов заявив про готовність повернутися з-за кордону 50% українців призовного віку, не чекаючи завершення війни. Для цього, на думку міністра, потрібно «вирішити питання з бронюванням».

8 січня 2025 року у коментарі для «Радіо Свобода» Олексій Чернишов заявив, що Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від мобілізації військовозобов’язаним, які зараз перебувають за кордоном. Міністр стверджував, що на оборонних підприємствах бракує кадрів.