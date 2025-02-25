Олексій Чернишов анонсував дистанційне бронювання для українців за кордоном

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно отримали бронювання від мобілізації. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомила «Економічна правда» з посиланням на заяву Олексія Чернишова на заході «Української правди» «Війна 2025. Зброя, люди, гроші».

За словами Олексія Чернишова, зараз у країнах, де перебуває найбільша кількість українських біженців (Німеччина, Польща та Чехія), триває створення центрів Unity Hub. У цих центрах українцям допомагатимуть з працевлаштуванням на Батьківщині, у тому числі і на підприємствах, які мають можливість забронювати своїх працівників від призову на військову службу.

«Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують», – цитує «Європейська правда» Олексія Чернишова.

Водночас Олексій Чернишов зауважив, що бронювання від мобілізації зможе отримати кожен українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2024 року Олексій Чернишов заявив про готовність повернутися з-за кордону 50% українців призовного віку, не чекаючи завершення війни. Для цього, на думку міністра, потрібно «вирішити питання з бронюванням».

8 січня 2025 року у коментарі для «Радіо Свобода» Олексій Чернишов заявив, що Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах з бронюванням від мобілізації військовозобов’язаним, які зараз перебувають за кордоном. За словами міністра, на оборонних підприємствах бракує кадрів.

Додамо, у грудні 2024 року міністр повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення до Європи виїхало 4,8 млн українців, тоді як загальна кількість українців за кордоном з урахуванням діаспори становить понад 20 млн. Водночас зараз в Україні проживає 32 млн людей.