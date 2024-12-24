Олексій Чернишов назвав умову повернення до України чоловіків призовного віку

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що з-за кордону, не чекаючи завершення війни, гоготові повернутися 50% українців призовного віку. Про це Олексій Чернишов повідомив у понеділок, 23 грудня, під час засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації, національних меншин і міжнаціональних відносин. Про це повідомила інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами Олексія Чернишова, щоб до України повернулись чоловіки призовного віку, державі необхідно «вирішити питання з бронюванням».

«50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації», – сказав Олексій Чернишов.

Міністр зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення до Європи виїхало 4,8 млн українців, тоді як загальна кількість українців за кордоном з урахуванням діаспори становить понад 20 млн. Водночас зараз в Україні проживає 32 млн людей.

Олексій Чернишов розповів, що при міністерстві єдності створять Агентство національної єдності, яке потім відкриє департаменти у країнах, в яких проживає найбільша кількість українців: Німеччина, Польща та Чехія. У Берліні, Варшаві та Празі відкриють «Хаби єдності», де допомагатимуть українцям повернутися на Батьківщину. Для цього, на думку Олексія Чернишова, у «Хабах» людям мають допомагати з працевлаштування в Україні, а також вирішувати питання мобілізації та військово-облікових документів.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова міністром єдності. Того ж дня Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України.