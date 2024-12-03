Олексій Чернишов обійме посаду міністра національної єдності

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За призначення Олексія Чернишова проголосували 237 народних депутатів. Перед цим комітет Ради розглянув та рекомендував призначення Чернишова на посаду.

Додамо, що міністерство національної єдності ще не створили. Його появу анонсував президент Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність». Передбачається, що одним із завдань нового міністерства буде повернення українців з-за кордону. Йдеться, зокрема, про допомогу у пошуку роботи в Україні.

Доповнено. О 16:15 прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про перейменування міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на міністерство національної єдності України.

«Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції. Створення міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну», – написав Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля, незабаром Олексій Чернишов представить план розбудови міністерства.

Більше про Олексія Чернишова

Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року у Харкові. У 1999 році закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2002 році здобув спеціальність правознавство у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого.

4 березня 2020 року Олексія Чернишова призначили міністром розвитку громад та територій України, а 3 листопада 2022 року Верховна Рада звільнила його з посади міністра. 3 4 листопада 2022 року Чернишов обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України».