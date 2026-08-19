Поправки могли суттєво спростити процедури для забудовників, зокрема в Карпатах

Верховна Рада у середу, 19 серпня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №15122 про Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Водночас із документа прибрали частину найбільш суперечливих положень, які могли відкрити шлях до спрощеної забудови Карпат. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка».

Перед другим читанням голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус запропонував зміни, які стосувалися вже не Східного ГЗК, а правил будівництва об’єктів електрогенерації та теплопостачання. Громадські організації заявляли, що такі поправки могли суттєво спростити процедури для забудовників, зокрема в Карпатах.

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Після суспільного розголосу частину положень переглянули. Зокрема, зі спрощених процедур виключили будівництво вітроелектростанцій та гідроелектростанцій, а також території, розташовані на висоті понад 1000 м над рівнем моря. Таким чином, норми, які могли сприяти спрощеній забудові високогір’я Карпат вітровими електростанціями, у фінальній редакції не залишилися.

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Також спрощені правила не поширюватимуться на землі водного фонду, найбільш цінні лісові ділянки та території, де мешкають рідкісні й червонокнижні види.

Водночас природоохоронці звертають увагу, що в переліку винятків немає рекреаційних земель. Крім того, спрощені процедури залишилися для будівництва сонячних електростанцій та газопоршневих установок. Це, на думку експертів, залишає можливості для потенційно проблемної забудови зелених територій.

Керівник ГО «Терен» Петро Тєстов зазначив, що ухвалена редакція є кращою за початковий варіант, однак повністю не усуває загроз для природи. За його словами, показовою залишається ситуація на полонині Руна, де тривають роботи, пов’язані з будівництвом вітроелектростанції. Експерт наголосив, що навіть після встановлення законодавчих обмежень на забудову цінних природних територій на практиці вже відбувається вирубування лісу під лінії електропередач.

Окремі питання виникли й щодо самої процедури внесення поправок. Громадська ініціатива «Голка» наголошувала, що запропоновані перед другим читанням зміни не стосувалися предмета законопроєкту про Східний ГЗК. На думку аналітиків організації, це могло суперечити вимогам Регламенту Верховної Ради та Конституції.

У картці законопроєкту на сайті парламенту також зазначено, що Головне юридичне управління висловлювало зауваження до документа та вказувало на необхідність доопрацювання з урахуванням механізму, передбаченого Регламентом Верховної Ради.

Таким чином, найбільш резонансні положення щодо спрощеної забудови високогір’я Карпат із фінальної редакції прибрали. Водночас експерти вважають, що нові правила все ще створюють ризики для природних територій, а питання дотримання парламентської процедури під час внесення поправок залишається дискусійним.

Нагадаємо, скасовані правки могли суттєво спростити забудову високогір’я Карпат під об’єкти енергетики. Зокрема, забудовникам вітроелектростанцій та котелень могли дозволити прокладати дороги, вирубувати ліси й проводити інші роботи ще до подання звіту з оцінки впливу на довкілля. Таким чином, екологічна перевірка могла б відбуватися вже після того, як частину природної території фактично змінять або знищать. Це створювало ризик, що оцінювати вплив майбутнього будівництва на довкілля доводилося б на вже підготовленій забудовником території.