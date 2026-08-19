Будинок розташований в історичній частині Львова – районі Підзамче

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову власнику квартири у будинку-пам’ятці архітектури місцевого значення на вул. Богдана Хмельницького, 15 у Львові. Приватний підприємець Вадім Браун, який є громадянином Німеччини, хотів оскаржити припис Офісу охорони культурної спадщини, який вимагав відновити демонтовані конструкції.

«Під час обстеження фахівці Офісу охорони культурної спадщини виявили самочинне перепланування квартири з демонтажем несучих стін і перегородок. Власник не надав дозволів, погоджень чи науково-проєктної документації, які б дозволяли проведення таких робіт», – розповіли в Офісі охорони культурної спадщини 19 серпня.

Як видно з оприлюднених фото, у кутовій квартирі на третьому поверсі також демонтована балюстрада балкона, а вікна замінені на металопластикові.

У квартирі на третьому поверсі демонтували балюстраду балкону (фото ЛМР)

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Пам’яткоохоронний орган видав приписи з вимогою відновити демонтовані конструкції. Проте власник оскаржив їх. Суд підтвердив правомірність дій Офісу охорони культурної спадщини та відмовив позивачу у задоволенні позову. Проте це рішення ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Як з’ясував ZAXID.NET, позивачем у цій справі є Вадім Браун. Підприємець з таким ім’ям зареєстрований у Львові за КВЕДом «діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування», а також «роздрібна торгівля». Вадім Браун є директором та власником кількох підприємств. За даними YouControl, він є власником ПП «Мозаїк», що надає в оренду й експлуатацію нерухоме майно, співвласником студії звукозапису Gonivo Records, ПП «Перша ліпша» у Львові і ПП «Свої консалтинг», а також ТОВ «Парк пригод» у Києві. Раніше ZAXID.NET писав, що він був ді-джеєм.

«Ключовий висновок суду стосується не лише цієї квартири. Охоронний статус поширюється на всю будівлю-пам’ятку, зокрема на її конструктивні елементи – несучі стіни, перекриття та перегородки. Тому відсутність у квартирі цінного внутрішнього оздоблення не означає, що власник може самовільно змінювати конструкції будинку», – наголосили в Офісі охорони культурної спадщини.

Будь-які роботи у пам’ятці архітектури можна робити лише за погодженням і дозволом. Приватна власність не дає права вседозволеності.