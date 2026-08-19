Зарплати українських IT-фахівців зростають

В українському IT найвищі зарплати отримують керівники технічних напрямів. У червні 2026 року їхня медіанна зарплата становила 6110 доларів після сплати податків. Про це йдеться у дослідженні DOU, у якому взяли участь понад 2,5 тис. спеціалістів.

До категорії технічного керівництва належать CTO, технічні директори, керівники інженерних підрозділів та Engineering Managers. Медіанна зарплата топменеджерів компаній, зокрема CEO, засновників та операційних директорів, становить 5 тис. доларів.

Наступними за рівнем доходів є:

UI/UX- та продуктові дизайнери – 2475 доларів;

юристи – 2430 доларів;

фінансисти й бухгалтери – 2 тис. доларів;

маркетологи – 2 тис. доларів;

HR-фахівці та рекрутери – 1813 доларів;

спеціалісти з продажів і розвитку бізнесу – 1800 доларів;

фахівці з бренду, PR і контенту – 1700 доларів;

графічні, веб- та моушн-дизайнери – 1600 доларів;

спеціалісти з підтримки клієнтів – 1419 доларів.

Найнижчою серед досліджених напрямів залишається медіанна зарплата офіс-менеджерів та адміністративних працівників – 995 доларів.

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Як змінилися зарплати за пів року?

Найбільше за останні пів року зросли зарплати топменеджерів – на 1 тис. доларів, до 5 тис. доларів. Медіана фахівців із підтримки та роботи з клієнтами підвищилася на 219 доларів і досягла рекордних 1419 доларів.

Водночас зарплата керівників технічних напрямів зменшилася на 215 доларів. У юристів медіана скоротилася на 270 доларів, а у фахівців із продажів – на 50 доларів.

У продуктових та UI/UX-дизайнерів зарплати зросли відповідно на 125 доларів і 100 доларів. Натомість вебдизайнери стали отримувати на 250 доларів менше, моушн-дизайнери – на 150 доларів, а графічні дизайнери – на 75 доларів.

У фінансах, маркетингу, HR, рекрутингу, PR, контенті та офісному адмініструванні медіанні зарплати загалом майже не змінилися.

Досвідчені маркетологи стали заробляти більше

Найпомітніше зростання зафіксували серед маркетологів із понад 10 роками досвіду. За пів року їхня медіанна зарплата збільшилася з 2550 доларів до 3900 доларів.

Керівники маркетингових напрямів отримують у середньому 4 тис доларів. Зарплата спеціалістів рівня Senior становить 2950 доларів, що на 250 доларів більше, ніж узимку.

Найвищі зарплати нетехнічним спеціалістам пропонують продуктові IT-компанії. У них UI/UX- та продуктові дизайнери отримують у середньому 2900 доларів, маркетологи – 2200 доларів, а HR-фахівці й менеджери з продажів – по 2 тис. доларів.

У компаніях зі штатом понад тисячу людей медіанна зарплата маркетологів за пів року зросла з 1888 доларів до 3 тис доларів.

Зарплати IT-фахівців у Львові та Києві

У Києві зарплати залишаються вищими майже в усіх досліджених напрямах. Зокрема, керівники технічних підрозділів отримують у середньому 6600 доларів проти 6 тис. доларів у Львові, маркетологи – 2200 доларів проти 1775 доларів, а HR-фахівці – 2070 доларів проти 1700 доларів.

Винятком стали фахівці з продажів і розвитку бізнесу. У Львові їхня медіанна зарплата становить 2150 доларів, тоді як у Києві – 2 тис. доларів. За пів року показник у Львові зріс на 539 доларів.

Також у Львові помітно підвищилися зарплати фахівців із бренду, PR і контенту – на 275 доларів, а спеціалістів із підтримки клієнтів – на 395 доларів.

Водночас медіанна зарплата львівських маркетологів за пів року зменшилася на 225 доларів, до 1775 доларів.

Скільки платять за кордоном?

У всіх основних спеціалізаціях зарплати IT-фахівців за кордоном залишаються найвищими в Україні.

Найбільша різниця спостерігається серед керівників – 7500 доларів проти 6 тис. доларів – і маркетологів – 3500 доларів проти 2 тис. доларів. Фахівці з продажів за кордоном отримують у середньому 2800 доларів проти 1790 доларів в Україні.

Найменший розрив зафіксували серед HR-фахівців: 2050 доларів за кордоном проти 1813 доларів в Україні. У продуктових та UI/UX-дизайнерів медіанні зарплати становлять відповідно 3 тис. доларів і 2400 доларів.