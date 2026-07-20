Зарплати тестувальників продовжують зростати

У першому півріччі 2026 року медіанні зарплати українських QA-фахівців зросли в усіх основних спеціалізаціях. Найбільше заробляють спеціалісти з автоматизованого тестування (Automation QA), чия медіанна компенсація сягнула 3663 доларів. Про це свідчать результати опитування DOU.

Серед інших напрямків медіанна зарплата General QA становить 2700 доларів, а Manual QA – 2000 доларів.

Найбільше за останні шість місяців зросли доходи саме Automation QA – на 438 доларів. У фахівців Manual QA медіанна зарплата збільшилася на 200 доларів, а у General QA – на 175 доларів.

Найвідчутніше підвищення отримали досвідчені спеціалісти. Зокрема, медіанна зарплата QA Team Lead зросла до 4800 доларів, що на 300 доларів більше, ніж пів року тому. Також суттєве зростання зафіксували серед фахівців із понад 14 роками досвіду в ІТ.

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Серед усіх посад найбільші медіанні компенсації мають Head/Manager – 5 тис. доларів. Далі йдуть QA Tech Lead (4575 доларів), QA Team Lead (3500 доларів), Senior QA Engineer (3200 доларів), Middle QA Engineer (1900 доларів) та Junior QA Engineer (890 доларів).

Найвищі зарплати серед QA-фахівців отримують спеціалісти, які працюють із C#/.NET, Java та TypeScript. Їхні медіанні компенсації становлять 3275 доларів, 3200 доларів і 3050 доларів відповідно. Водночас найбільше за пів року зросли зарплати тестувальників, які використовують JavaScript (+400 доларів) та SQL (+350 доларів).

Серед керівників і провідних спеціалістів найкраще оплачуються фахівці, які працюють із Python. Для рівня Lead+ медіанна зарплата становить 4500 доларів, а за останні шість місяців вона зросла на 500 доларів.

За даними опитування, кожен третій QA-фахівець отримав підвищення зарплати протягом останніх шести місяців, а приблизно половина респондентів – за останній рік. Найчастіше компенсації переглядали для Head/Manager, Junior QA, QA Team Lead та Middle QA.

Серед українських міст найвищу медіанну зарплату зафіксували у Житомирі – 2750 доларів, однак автори дослідження зазначають, що вибірка там була невеликою. У Києві та Львові медіанна зарплата QA-фахівців становить 2500 доларів, а у Дніпрі, Тернополі та Полтаві – по 2300 доларів.

Найбільше за останні пів року зарплати зросли у Рівному, Черкасах, Тернополі та Житомирі. У DOU припускають, що така тенденція може бути пов’язана з новою хвилею внутрішньої міграції ІТ-фахівців.

У літньому зарплатному опитуванні DOU взяли участь майже 2000 українських тестувальників. Найбільшу частку серед них становили Middle QA (39%), Senior QA (35%) та Manual QA (54%).

До слова, у першій половині 2026 року кількість вакансій на українському ІТ-ринку зросла на 7%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Найактивніше збільшувався попит на спеціалістів у сферах військових технологій, Hardware, Embedded, Finance та Marketing. Водночас вакансій для розробників, особливо Front-end і Mobile, стало менше.

Раніше у DOU повідомляли, що найвищі зарплати в українському IT найчастіше отримують фахівці у керівництві, DevOps-напрямах та роботі з даними. Загалом лише близько 9% айтівців заробляють понад 6 тис. доларів.