Зарплати українських програмістів за рік майже не змінилися

Медіанна зарплата українських розробників у червні 2026 року становить 3500 доларів. Найвищі зарплати традиційно отримують розробники, які працюють з мовами програмування – Scala, Ruby, Swift і Kotlin. Водночас найбільш помітне зростання зарплат за останні шість місяців фіксують у Python-розробників. Про це свідчить нове дослідження зарплат українських ІТ-спеціалістів, яке опублікувала спільнота DOU.

Медіанна зарплата Senior-фахівців становить 4500 доларів, Middle – 2500 доларів, а Technical Lead – 5500 доларів. Водночас зарплати інтернів зросли на 100 доларів, а джуніорів – на 90 доларів, повернувшись до рівня 2022–2023 років.

У кого з розробників найвищі зарплати?

Серед високооплачуваних посад найвищу медіанну зарплату отримують Staff Software Engineers – 7130 доларів. Зарплата System Architect за пів року зросла на 500 доларів – до 7 тис. доларів. Водночас у Team Lead, Staff SE та Principal SE зафіксували невелике зниження компенсацій.

Найвищу медіанну зарплату серед мов програмування, як і раніше, отримують розробники, які працюють зі Scala – 6400 доларів. Далі йдуть Ruby (4500 доларів), Swift (4250 доларів) та Kotlin (4200 доларів). Також до групи найбільш оплачуваних входять Go, Java, Rust і Salesforce Apex із медіаною близько 4 тис. доларів.

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Медіанні зарплати українських розробників / Інфографіка DOU

Наразі також є тенденція зростання зарплат Python-розробників. Медіанна зарплата Senior Python Developer за пів року збільшилася з 4640 доларів до 5 тис. доларів, а Middle-фахівців – до 2600 доларів. Крім того, саме Python продемонстрував найбільше зростання верхнього рівня зарплат серед усіх мов програмування.

Натомість зарплати Senior-розробників на JavaScript, TypeScript, Java, PHP, Kotlin і Swift продовжують знижуватися.

Тернопіль у трійці міст із найвищими зарплатами

За рівнем медіанної зарплати лідирують Київ, Тернопіль і Черкаси – по 3900 доларів. Львів посідає четверте місце із показником 3800 доларів, далі йдуть Івано-Франківськ (3541 долар) та Дніпро (3365 доларів).

Найбільше зростання зарплат за останні шість місяців зафіксували саме в Тернополі – одразу на 1400 доларів. Також відчутно зросли зарплати у Дніпрі (+365 доларів), Львові (+300 доларів), Києві, Черкасах, Рівному та Чернігові (по +200 доларів), а також Івано-Франківську (+191 долар).

Найнижчі медіанні зарплати мають розробники у Миколаєві (2100 доларів), Запоріжжі (2160 доларів), Сумах (2250 доларів), Кропивницькому (2350 доларів) та Полтаві (2400 доларів). Найбільше падіння доходів зафіксували саме у Сумах (-750 доларів) та Полтаві (-700 доларів). Однією з причин автори дослідження називають переїзд високооплачуваних фахівців до більш безпечних регіонів.

Упродовж останніх шести місяців зарплату переглянули 31% українських розробників. Ще 18% отримали підвищення від шести місяців до року тому. Водночас приблизно чверть фахівців за весь час роботи в поточній компанії жодного разу не отримували підвищення зарплати.

Дослідження також показало, що після приблизно дев’яти років роботи темпи зростання зарплати помітно сповільнюються. Близько 5 тис. доларів є найтиповішою медіанною зарплатою для досвідчених розробників.

Ще одна тенденція – зростання частки досвідчених спеціалістів. Якщо наприкінці 2025 року фахівці з досвідом понад 10 років становили 31% респондентів, то тепер – уже 34%. Також збільшилася частка Senior-розробників – до 41% від усіх учасників дослідження.

До слова, раніше у DOU повідомляли, що найвищі зарплати в українському IT найчастіше отримують фахівці у керівництві, DevOps-напрямах та роботі з даними. Загалом лише близько 9% айтівців заробляють понад 6 тис. доларів.