SoftServe придбала індійську ІТ-компанію

Львівська ІТ-компанія SoftServe, яка є однією з найбільших в Україні, завершила придбання індійської технологічної компанії NewVision. Завдяки угоді компанія розширить портфель технологічних послуг і збільшить команду більш ніж на 700 інженерів. Про це SoftServe повідомила у вівторок, 14 липня.

У компанії зазначили, що придбання посилить її можливості працювати з клієнтами в різних регіонах світу та розширить технологічну експертизу.

Після поглинання до SoftServe приєднаються понад 700 інженерів із глибокою експертизою у сфері розробки програмного забезпечення. Головний офіс NewVision розташований в індійському місті Пуне.

До SoftServe також приєднається керівна команда NewVision. Генеральний директор компанії Капіл Годані та операційний директор Балан Рамасвамі продовжать керувати бізнесом. Водночас NewVision і надалі працюватиме під власним брендом як компанія, що повністю належить SoftServe.

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Що відомо про компанії?

SoftServe – глобальна компанія у сфері цифрової інженерії та технологічного консалтингу, заснована у Львові у 1993 році. Компанія спеціалізується на рішеннях у сфері штучного інтелекту, хмарних технологій та аналітики даних. SoftServe налічує близько 10 тис. працівників у 50 офісах по всьому світу та реалізувала понад 20 тис. технологічних проєктів для міжнародних клієнтів, серед яких IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera та Atlassian.

За оцінками Forbes, виторг SoftServe у 2024 році становив 21–26 млрд грн. Компанія належить Тарасу Кицмею, Ярославу Любінцю, Юрію Василику, Тарасу Вервезі та Олегу Денису. Посаду генерального директора обіймає Гаррі Проппер.

Щодо NewVision, це міжнародна ІТ-компанія з офісами в Індії, США та країнах Близького Сходу. Вона спеціалізується на ІТ-консалтингу, розробці програмного забезпечення, хмарних рішеннях, аналітиці даних, тестуванні цифрових продуктів і впровадженні технологій штучного інтелекту.