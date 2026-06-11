Із ночі росіяни масовано атакували Конотопську громаду

Уранці четверга, 11 червня, російська армія вдарила по залізничному депо у Конотопі на Сумщині. Унаслідок атаки загинула працівниця залізниці, її колеги зазнали поранень. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

«Шахеди” попередньо реактивні, близько до кордону – й від попередження не всі встигли перейти в укриття. Це детально по секундах розбираємо», – пояснив він.

Перцовський уточнив, що під час удару загинула працівниця залізниці, ще четверо її колег отримали травми. Потерпілі перебувають у лікарні.

За інформацією Сумської ОВА, двоє жінок та двоє чоловіків перебувають у лікарні. У поранених значні опіки тіла. Стан поранених – середньої тяжкості та тяжкий. Усім надають необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, 10 червня росіяни атакували вокзал у Сумах. Уламки одного з дронів впали на пасажирський потяг №143 Суми – Рахів, який прибув на вокзал.