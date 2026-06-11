Ставлення поляків до України та українців погіршилося

Рішення президента Володимира Зеленського щодо присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій імені героїв УПА переважно негативно сприйняли в польському суспільстві. Про це свідчать результати опитування дослідницької агенції SW Research для газети Rzeczpospolita.

Дослідження проводилося серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 9-10 червня 2026 року. Загалом було опитано 800 інтернет-користувачів віком від 18 років. Респондентам поставили запитання, чи вплинуло рішення про присвоєння Центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ імені героїв УПА на їхнє ставлення до України та українців.

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51,9% опитаних заявили, що їхнє ставлення до України та українців погіршилося. Ще 31,9% відповіли, що це рішення не вплинуло на їхню думку, 11,7% не змогли визначитися, а 4,5% зазначили, що їхнє ставлення покращилося.

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Варто зазначати серед чоловіків негативна реакція була частішою (59%), ніж серед жінок (46%). Найбільше погіршення ставлення до України фіксується серед респондентів до 24 років (56%).

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі.

1 червня польські ЗМІ повідомили, що через рішення Зеленського в місті Люблін з будівлі міської ради зняли прапор України. У Люблінській міськраді заявили, що рішення щодо найменування «ранить пам'ять польських жертв та перешкоджає розвитку щирого діалогу».

3 червня голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив про непублічні переговори з Україною через назву підрозділу ССО. Він назвав рішення Зеленського помилковим та заявив, що українська сторона має враховувати польську історичну чутливість, зокрема пов’язану з подіями на Волині.