У суботу, 25 квітня, група джиперів виїхала на вершину гори Кострича, яка розташована на однойменному хребті Костричі, що пролягає між Чорногірським хребтом і Покутсько-Буковинськими Карпатами. Під час катання один із позашляховиків застряг, інші автівки намагалися його витягнути. За словами очевидців, у результаті ділянка, на якій стався інцидент, перетворилася на болото.

Про інцидент стало відомо з допису очевидців, які опублікували фотографії в понеділок, 27 квітня, у мережі тредс на сторінці «Клубу мандрівників». На світлинах, які поширили, щонайменше три позашляховики на львівських, івано-франківських та одеських номерах.

«У суботу, 25 квітня, група “джиперів” виїхала прямо на вершину гори Кострича!!! Один із джипів по дорозі застряг і інші його намагалися витягнути. В результаті велика ділянка, де раніше цвіли крокуси, перетворилася на болото!», – йдеться у дописі.

Самі учасники поїздки також поширили відео в тредс та тіктоці, де розповідали деталі підйому на гору Кострич. Ролики опублікували на сторінці Романа Варениці. Однак після хвилі критики в соцмережах акаунт було видалено. Обговорення ситуації активно розгорнулося під дописом із фотографіями джип-туру, який поширили очевидці на сторінці «Клубу мандрівників». У коментарях користувачі масово висловлювали обурення, звинувачуючи учасників у шкоді довкіллю, та закликали звертатися зі скаргами до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відео зі сторінки varenuk_auto_007.

«Що Ви знаєте про відпочинок? В нас такі бандити позбирались, львівські, новояворівські. Гарно хлопці знімкуються, фотографуються, є що показати. Раз в житті живемо. На вечір п’ємо горілку і їдемо в гори на джипах», – коментує один із джиперів на відео.

Відео зі сторінки varenuk_auto_007

«Випробовуємо, їдемо в долину. Як Бог поможе, то і друге відео викладу», – розповідають на відео.

ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що власником автівки Nissan Terrano з номерами ВС0259НВ, яку помітили на фото з місця події, є 73-річна Марія Варениця, яка зареєстрована у селищі міського типу Шкло Яворівського району на Львівщині. Позашляховик із такими ж номерними знаками був опублікований на популярному сайті з продажу авто Auto.ria, однак після розголосу оголошення про продаж також видалили.

Окрім цього, авто на фото очевидці оприлюднили: позашляховики Toyota Land Cruiser з номерами AT8288EP та Toyota FJ Cruiser з номерами BH9788TK.

Відео зі сторінки varenuk_auto_007

У коментарі ZAXID.NET заступник начальника Верховинського районного відділення поліції Тарас Кіндратяк повідомив, що за цим фактом проводиться перевірка та встановлюють усіх причетних осіб.

Співробітниця Інституту екології Карпат НАН України Оксана Марискевич у коментарі ZAXID.NET розповіла, що ділянка дороги, яка веде до вершини гори Кострича, розташована поза межами природно-заповідного фонду. За її словами, цією дорогою користуються місцеві мешканці для власних потреб, а чинне законодавство не містить чітких обмежень щодо пересування транспорту на цій території. Водночас експертка наголосила на недостатньому врегулюванні цього питання в Україні.

«У нас це питання недостатньо врегульоване. Для прикладу, в Польщі за в’їзд на лісову дорогу без дозволу передбачений штраф – близько тисячі злотих. Після цього бажання порушувати правила зазвичай зникає. В Україні ж таких механізмів наразі немає», – розповіла Оксана Марискевич.

Вона також додала, що місцева громада могла б відігравати активнішу роль у контролі та збереженні цієї території. Попри дискусійність ситуації, наразі дії водіїв позашляховиків, які пересуваються цією дорогою, формально не виходять за межі правового поля.

До слова, відповідно до законодавства, в Україні діє заборона джипінгу на територіях природно-заповідного фонду. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада України. Документ передбачає заборону пересування позашляховиків, квадроциклів та іншого механічного транспорту поза визначеними дорогами в заповідних зонах, оскільки це шкодить природі та екосистемі.

Йдеться про Закон України №11024, який ухвалили на початку 2025 року та який має на меті зберегти природні екосистеми від руйнування. За порушення встановлено адміністративну відповідальність: порушникам загрожують штрафи, а також відшкодування завданих довкіллю збитків.

Для фізичних осіб такий штраф складає від 153 до 408 гривень, а для посадових осіб сума вища – від 255 до 510 гривень. За незаконний проїзд територіями природно-заповідного фонду передбачена не лише адміністративна відповідальність, а й фінансове відшкодування збитків. Так, за кожні 100 метрів руху порушники мають сплатити від 4 тисяч гривень – для мототехніки, понад 6 тисяч – для легкових авто та до 8,8 тисячі гривень – для автобусів і вантажівок.