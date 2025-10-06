Мастило з автомобіля витекло на берег гірської річки

Під час катання горами Закарпаття група джиперів пошкодила картер одного з авто, в результаті чого на берег річки витекло кілька літрів моторного мастила. Київський блогер Артур Ємельяненко, який був у складі групи зняв на відео інцидент та опублікував його у інстаграмі та тіктоці. Після обурення користувачів соціальних мереж, Артур Ємельяненко відео видалив.

У неділю, 5 жовтня Артур Ємельяненко у тіктоці та інстаграмі опублікував відео, де він знімає пошкоджений позашляховик Jeep Wrangler, з якого на берег ріки витікає моторне мастило. Як зізнається сам водій, авто пошкодили під час поїздки горами. Поруч з ним на березі ріки стоять ще 5-6 джипів та близько 10 людей. Ніхто з них не спробував підставити під двигун якусь ємність, щоби зібрати мастило.

Ролик він опублікував на своїй сторінці arhilow464 в інстаграмі. Але після критики користувачів видалив з інстаграму, а потім і з тіктоку.

Відео тікток archilow_podbor

«Покатуха закінчилась, не розпочавшись», – зазначив автор відео.

Судячи із ландшафту та свіжих фото на сторінках Ємельяненка, він разом із друзями перебуває у туристичному селищі Міжгір’я на Закарпатті. Прикметно, що на пошкодженому автомобілі немає номерних знаків. Утім на іншому фото з Закарпаття, опублікованому 6 жовтня, видно вже чотири позашляховики Jeep Wrangler, один з яких має київські номери, а інший – полтавські, ще два авто мають іменні номери Kriss та Archilow.

Фото з інстаграму Артура Ємельяненка

На своїх сторінках у соцмережах Артур Ємельяненко вказує, що займається підобором автомобілів та знімає про це влоги на ютубі, де має понад 300 тис. підписників.

В інстаграмі Ємельяненко постить сторіс про те, як він їздить горами, показує своє авто та хизується тим, що під час поїздок поламали позашляховик.

ZAXID.NET звернувся за коментарем на гарячу лінію Державної екологічної інспекції у Закарпатській області. Там відповіли, що про інцидент із витоком мастила у гірську річку їм невідомо. Але пообіцяли відреагувати, як тільки отримають інформацію про це.

Редакція надіслала запит до інспекції, а також у Національну поліцію України. На момент публікації новини відповіді редакція не отримала. Автор відео, до якого журналістка звернулась за коментарем в інстаграмі, ситуацію не прокоментував.

За законом за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Якщо мастило потрапило на берег річки, це вважається забрудненням земель у межах водоохоронної зони. Відповідно до статті 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення, псування або забруднення земель хімічними речовинами тягне за собою штраф від 340 до 1360 грн. Окрім цього, винуватець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані довкіллю, сума яких розраховується окремо.