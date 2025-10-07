Джипери перетворили інцидент на кумедне відео для соцмереж

Закарпатські правоохоронці розпочали перевірку за фактом забруднення річки в Міжгір’ї групою джиперів. Причетних до скоєного встановлюють.

Йдеться про інцидент у Хустському районі за участі київського блогера Артура Ємельяненка. Разом з товаришами він приїхав в Міжгір’я, щоб покататися на джипах гірською місцевістю. Дорогою один з позашляховиків пошкодили – у нього потекло моторне мастило.

Замість того щоб підставити під двигун місткість, аби зібрати небезпечну для довкілля речовину, джипери перетворили інцидент на кумедне відео для соцмереж. Останнє, втім, після критики користувачів видалили з інстаграму, а потім і з тіктоку.

У вівторок, 7 жовтня на інцидент відреагували у поліції Закарпатської області, зазначивши, що встановлюють причетних до цієї події.

«Поліцейські виявили публікацію з відеозаписом, який опублікував один з учасників заїзду джиперами у гірській місцевості. На кадрах видно, як під час катання позашляховиками один з автомобілів отримав пошкодження, внаслідок чого мастило витікає та стікає на кам’янистий берег гірської річки. Співробітники Хустського районного управління поліції зареєстрували подію та розпочали перевірку», – зазначили правоохоронці.

Зазначимо, за ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення, псування або забруднення земель хімічними речовинами тягне за собою штраф від 340 до 1360 грн. Окрім цього, винуватець зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані довкіллю.