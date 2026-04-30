Обвинуваченому призначили 8,5 тис. грн штрафу

Мукачівський міськрайонний суд визнав 31-річного підприємця з села Зняцево винним у розпалюванні національної та релігійної ворожнечі і призначив йому 8,5 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 27 квітня. Йдеться про викритого Службою безпеки України інтернет-агітатора, який у соцмережах розпалював антисемітські настрої.

23 грудня 2025 року обвинувачений опублікував на сторінці «Закарпаття авторозбор» у фейсбуці відеозвернення, в якому, використовуючи нецензурну лексику та ображаючи почуття євреїв, закликав мешканців Мукачева та Закарпатської області застосувати до них фізичне насильство, спалювати бензином банери з рекламою «Хануки», а тих, кому такі дії не сподобаються, побити.

Допис досі опублікований у фейсбуці. Увага, відео містить чутливий контент і ненормативну лексику.

«Закарпаття, Мукачево, рекламноє агентство! Вам не...уй робити? Чому “Хануку” рекламуєте? Вам треба тут жидів ...баних? Пацики збирайтеся, коло кого таке є. Палити бензином!», – говорить автор відео.

Прикметно те, що раніше ZAXID.NET інформував, що сторінку «Закарпаття авторозбор» для реклами свого бізнесу використовує підозрюваний у продажі гуманітарних автомобілів власник СТО в селі Зняцево Юрій Бушко. За цим обвинуваченням справу Юрія Бушка передали до суду 22 квітня.

Закарпатця також обвинувачують у торгівлі гуманітарними авто. Фото Закарпаття Авторозбор

Під час розгляду справи за образи євреїв підприємець розкаявся у вчиненому і попросив суд суворо його не карати. Мукачівський міськрайонний суд призначив йому 8,5 тис. грн штрафу та стягнув 4,4 тис. грн за проведення експертиз. Засудженому повернули Iphone Xr, на який він записував свої звернення.