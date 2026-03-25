Схема діяла на станції техобслуговування поруч з трасою М06 в селі Зняцево

Правоохоронці оголосили підозру 31-річному підприємцю з Мукачівського району, який продавав у тіктоці автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Закарпатцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 24 березня, йдеться про щонайменше чотири автомобілі, серед яких BMW X3, Toyota Corolla, BMW 520i та Skoda Fabia.

«Усі вони декларувалися як гуманітарна допомога від іноземних донорів або українських організацій, однак фактично потрапили у розпорядження підозрюваного. Деякі з них він частково розбирав та продавав по запчастинах. Загальна вартість автівок – понад 1,1 млн грн», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру, схема діяла на станції техобслуговування поруч з трасою М06 в селі Зняцево Мукачівського району.

Власник СТО вів канал у тіктоці «Закарпаття авторозбор», на який підписані майже 19 тис. читачів, рекламуючи автомобілі для продажу майбутнім покупцям. 24 березня на сторінці «Закарпаття авторозбор» у фейсбуці з’явилася нова публікація, на якій підприємець пропонує до продажу чергову автівку.

31-річному мешканцю села Медведівці інкримінують ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі під час воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років та з конфіскацією майна.