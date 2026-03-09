Суд врахував, що Маріан Поляк перерахував 200 тис. грн на потреби ЗСУ

Великоберезнянський районний суд визнав місцевого мешканця Маріана Поляка винним у продажі гуманітарної допомоги в умовах дії воєнного стану і призначив йому два роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 19 лютого, упродовж квітня-вересня 2025 року громадські організації «Сигнал перемоги», «Лють» та «Єднання нації» завезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ автівки Škoda Fabia, Fiat Ulysse, Nissan Navara й Dacia Logan та відправили їх на територію автосервісу обвинуваченого, розташованого у Малому Березному.

Усі автівки загальною вартістю 683 тис. грн Маріан Поляк продав своєму знайомому за 343 тис. грн. Після цього схему викрили правоохоронці.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину і сказав, що наважився на продаж благодійної допомоги через скрутне матеріальне становище. Суд також врахував, що обвинувачений неодноразово ремонтував автомобілі для українських військових і перерахував 200 тис. грн на потреби ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Ротмістренко визнала Маріана Поляка винним у продажі гуманітарної допомоги та призначила йому 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. 66,5 тис. грн застави за обвинуваченого відправлять на рахунок Центру спецпризначення «Омега» Національної гвардії України, а конфісковані автомобілі передадуть в користування ЗСУ.