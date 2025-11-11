Керівник благодійної організації заробив на ввезених автівках майже 2 млн грн

Правоохоронці передали до суду кримінальну справу директора благодійного фонду «Дипломатичний корпус» Йосипа Дарвая, який разом зі спільником торгував автівками, ввезеними під виглядом гуманітарної допомоги. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 11 листопада, директор благодійного фонду із Виноградова та його знайомий – мешканець села Міжлісне Берегівського району, організували схему безмитного ввезення автомобілів до України. Авто оформлювали як безоплатну допомогу для військових, але насправді продавали за готівку на місцевому авторинку, а кошти привласнювали.

«Автомобіль швидкої допомоги керівник благодійного фонду продав за 6,5 тис. доларів при його ринковій вартості майже вдвічі дорожче. За такою ж схемою, упродовж червня 2024 – квітня 2025 року вони продали Fiat Ducato та 4 позашляховики – Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara, Mazda B2500, заробивши близько 1,8 млн грн», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають благодійну організацію, причетну до схеми. За матеріалами судового реєстру, йдеться про благодійний фонд «Дипломатичний корпус», зареєстрований у жовтні 2023 року у Виноградові. Директором організації є Йосип Дарвай.

Керівнику БФ та його спільнику інкриміновано продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Справу розглядатиме Берегівський районний суд.