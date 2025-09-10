Підозрюваний незаконно ввіз та за 1,4 млн грн продав п’ять автомобілів

Правоохоронці оголосили підозру 48-річному мешканцю села Міжлісне Берегівського району, який під виглядом гуманітарної допомоги для військових ввозив автомобілі з-за кордону, а потім продавав їх. Закарпатцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 10 вересня, підозрюваний незаконно ввіз та за 1,4 млн грн продав п’ять автомобілів: Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara та Mazda b2500.

«Чоловік, аби уникнути сплати митних платежів та податків, організував схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Проте, після перетину кордону зловмисник не передавав автівки за призначенням, а реалізовував їх цивільним особам», – зазначили правоохоронці.

За продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України) закарпатцю загрожує від п’яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.