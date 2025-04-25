Автомобілі передали військовим частинам

Міжгірський районний суд визнав місцевого мешканця Ігоря Ковача винним у продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану і конфіскував 4 позашляховики, ввезені в Україну для благодійних організацій.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 квітня, Ігор Ковач купив у Польщі Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Nissan Navarra та Chevrolet Captiva і ввіз їх в Україну нібито на адреси благодійних фондів – «Апостола Андрія Первозванного» (Київ), «Ми вільні» (Тернопіль), «Любов рідної землі» (Київ) та «НІД Україна» (Запоріжжя). Обвинувачений припаркував автівки, загальною вартістю 941 тис. грн, у Міжгір’ї і виставив оголошення про їх продаж на сайті Auto.ria.

18 жовтня 2024 року Ігор Ковач продав Nissan за 3650 доларів та домовився про продаж Kia та Chevrolet чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців. Під час отримання за автівки 8,8 тис. доларів, закарпатця затримали.

Під час судового засідання Ігор Ковач уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок суддя Віталій Готра визнав закарпатця винним у продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану і призначив йому 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 1,5 роки умовного. Позашляховики конфіскували і передали військовим частинам.