Наслідки атаки росіян на Дніпровський район

Удень 30 квітня російська армія атакувала Дніпро безпілотниками. Відомо про одну загиблу та щонайменше 11 поранених через атаку. Про це повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, після влучання спалахнула пожежа в магазині та зайнялися припарковані поруч автомобілі. Вогонь знищив автобус і два легковики, ще вісім авто зазнали пошкоджень. Також постраждали магазин і багатоквартирний будинок. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Унаслідок атаки постраждали щонайменше 11 людей. П’ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік перебуває у важкому стані, решта поранених – у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, уночі 30 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Унаслідок обстрілу щонайменше 20 людей отримали поранення.