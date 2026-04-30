У ніч на четвер, 30 квітня, російські війська здійснили масовану атаку дронами по Одесі. Унаслідок обстрілу щонайменше 16 людей отримали поранення. Про це повідомили керівники Одеської ОВА та МВА Олександр Кіпер та Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, під ударом були житлові квартали та цивільні об’єктах в різних районах міста. Найбільших руйнувань зазнав Приморський район: там пошкоджені багатоповерхівка та п’ятиповерховий житловий будинок, на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі, які згодом загасили рятувальники.

Наслідки російської атаки на Одесу 30 квітня (Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака)

Окрім того, у центральній частині Одеси постраждали приватні будинки та житлова забудова. Значних пошкоджень зазнали також соціальні й комерційні об’єкти – будівля дитячого садка, торгівельний центр, готель та адміністративні приміщення. На кількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових авто.



У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

Станом на сьому годину ранку було відомо про 16 постраждалих через нічну атаку на Одесу. Серед них – 17-річний хлопець.

«Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя. Один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування», – додав Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня росіяни вдарили дронами по Одесі. У місті сталися влучання в житлову забудову та готель, також постраждала портова інфраструктура. Понад 10 людей зазнали поранень.