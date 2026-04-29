Рослинні продукти, багаті на залізо, варто споживати з тими, що містять вітамін С для кращого засовєння

Залізо міститься не лише в продуктах тваринного походження, таких як яловичина та морепродукти. Є багато вегетаріанських продуктів, багатих на залізо, що дозволяє легко збільшити його споживання. Залізо – важливий мінерал для здоров'я. Воно використовується для вироблення гемоглобіну, частини еритроцитів, яка переносить кисень по всьому організму, підтримує синтез ДНК, вироблення гормонів та імунну функцію тощо.

Продукти тваринного походження містять гемове залізо, яке легше засвоюється організмом. Рослинні продукти містять негемове залізо, яке засвоюється не так добре, але якщо їх поєднувати з продуктами, багатими на вітамін С, то це допоможе покращити його засвоєння.

Які рослинні продукти місять найбільше заліза? Дієтологи назвали виданню Martha Stewart шість продуктів, включаючи які у раціон, можна суттєво поповнити запаси заліза в організмі.

Скільки заліза слід споживати?

Для дорослих віком від 19 років Національні інститути охорони здоров'я рекомендують 8 мг заліза щодня для чоловіків і 18 мг для жінок. Ця цифра збільшується до 27 мг під час вагітності та 9 мг під час лактації. Дорослі старше 51 року можуть споживати до 8 мг щодня.

Шість рослинних продуктів, у яких багато заліза

1. Біла квасоля.

Одна чашка вареної білої квасолі, також відома як каннелліні, або темно-синьої квасолі, містить 6,62 мг заліза. Вона також багата на клітковину, білок і калій.

«Як і більшість бобових, вона чудово підходить для покращення травлення, оскільки клітковина діє як пребіотик і допомагає підтримувати регулярність випорожнень», – каже дієтолог Метью Лендрі.

З квасолі можна готувати супи, салати, соуси тощо.

2. Сочевиця.

В одній чашці вареної сочевиці міститься 6,59 мг заліза. Окрім того, вона багата на білок, клітковину та фолат, розповідає Лендрі. Білок і клітковина сприяють насиченню, тоді як фолат необхідний для відновлення ДНК та вироблення еритроцитів. Із сочевиці можна готувати салати, супи, додавати до буріто, рагу з м’ясом: поєднання негемового та гемового заліза збільшить загальне засвоєння, каже дієтологиня Лаура Бішоп-Сімо.

3. Нут.

Ще одним джерелом рослинного заліза є нут. Одна чашка містить 3,69 мг, а також білок і клітковину, каже Лендрі. Білок підтримує силу та відновлення м’язів, а клітковина є ключовою для відчуття ситості та здоров’я травлення. Нут можна додавати до пасти, салатів або перекусити смаженим пряним нутом.

4. Тофу.

У пів склянки твердого тофу міститься 3,35 мг заліза. За словами Лендрі, це також чудове джерело білка, кальцію та ізофлавонів – рослинних сполук з антиоксидантними та фітоестрогенними властивостями, які можуть підтримувати здоров’я серця. Окрім цього, тофу є хорошим джерелом клітковини.

Твердий тофу, кажуть дієтологи, зазвичай містить більше заліза, ніж шовковий, але обидва різновиди є чудовими варіантами.

5. Шпинат.

Пів склянки вареного шпинату містить близько 3,2 мг заліза.

«Шпинат, як і багато інших листових зелених овочів, містить вітамін К, який корисний для здоров’я кісток. Він також містить антиоксиданти, такі як зеаксантин і лютеїн, які корисні для здоров’я серця та очей», – каже дієтологиня Даніела Новотни.

Шпинат можна додавати до смузі, салатів, супів, рагу, пирогів тощо.

6. Гарбузове насіння.

Чверть склянки смаженого гарбузового насіння містить 2,38 мг заліза. Насіння також містить білок, трохи клітковини та багато корисних жирів. Ці поживні речовини є ключем до підвищення відчуття ситості, вони роблять страви більш ситними та корисними.

Насіння чудово підійде до салатів, запіканок, фруктового парфе або як окремий перекус.