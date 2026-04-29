Монастир не використовується і занепадає

У пʼятницю, 1 травня, архієпископ Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький проведе богослужіння у костелі Матері Божої Шкаплерної та монастирі отців кармелітів босих, що на території колишнього Львівського автобусного заводу. Про це 29 квітня повідомили на сайті Львівської Архідієцезії РКЦ.

Служба відбудеться 1 травня о 15:00. Її очолить архієпископ Мечислав Мокшицький.

«Вже кілька років Львівська архідієцезія докладає зусиль для повернення костелу Матері Божої Скапулярної та монастиря босих кармелітів, розташованих на місці колишнього автобусного заводу у львівському районі Персенківка. Понад рік тому ми успішно орендували цю сакральну будівлю, сподіваючись офіційно повернути їй право власності найближчим часом. Наразі тривають роботи з очищення, щоб захистити костел і монастир від подальшого руйнування. Щоб символічно підкреслити священний характер цього місця та початок реставраційних робіт, у пʼятницю, 1 травня, о 15:00 у церкві відбудеться Першотравнева служба», – повідомили в РКЦ.

Зазначимо, що Львівська міська рада звернулась до уряду з проханням передати приватизований ЗАТ «Завод комунального транспорту» костел у комунальну власність, аби розробити концепцію збереження памʼятки.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко у коментарі ZAXID.NET назвав проведення богослужінь у закинутому храмі відновленням справедливості та результатом послідовної роботи міста, яке з 2019 року фіксує факти руйнування костелу і монастиря.

«Ми системно піднімали це питання на різних рівнях, зверталися до державних органів і шукали можливості для вирішення ситуації, попри складний статус об’єкта як частини цілісного майнового комплексу ЛАЗу. Особливо важливо, що сьогодні вдалося зробити конкретний крок – передати святиню в користування релігійній громаді. Проведення першої служби вже цієї п’ятниці є знаковою подією, яка символізує відродження духовного життя у цих стінах. Водночас розуміємо, що це лише початок шляху. Важливо, щоб релігійна громада в перспективі стала повноцінним власником і змогла відновити велич цієї споруди, провівши необхідну реставрацію», – сказав ZAXID.NET Євген Бойко.

Ансамбль колишнього храму і монастиря кармелітів босих на сучасних вулицях Персенківка, 10 – Стрийська, 45 спроєктували архітектори Людомил Гюркович і Станіслав Маліна. Комплекс відкрили у 1938 році, але вже за кілька років культова споруда втратила своє призначення. У Другу світову війну монастир зайняла радянська армія, потім – німецька військово-будівельна команда.

Коли у 1946 році кармеліти остаточно покинули Львів, релігійний комплекс спершу перетворили на магазин і СТО. Згодом приміщення передали Львівському автобусному заводу, який у костелі розташував виробниче приміщення, а в келіях монастиря працювала адміністрація та конструкторське бюро. За деякий час костел перепрофілювали на будинок культури, а в монастирі запрацювала їдальня.

Коли завод занепав, приміщення закрили. Відтоді воно стоїть пусткою і не використовується. У 2018 році монастирю надали статус пам’ятки архітектури місцевого значення та внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.