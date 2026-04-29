У Пермі небо затягнуло чорним димом після атаки БпЛА

У російському Орську вранці у середу, 29 квітня, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, який розташований більш ніж за 1400 км від кордону з Україною. Про це повідомили російські телеграм-канали.

OSINT-аналітики підтвердили влучання по підприємству «Орськнафтооргсинтез». Завод вважається одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та переробляє близько 6 млн т нафти щороку.

Мер міста Артьом Воробйов підтвердив атаку безпілотників та закликав місцевих жителів не виходити на вулиці.

Тим часом губернатор Пермського краю Дмітрій Махонін повідомив про атаку дрона на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі. За його словами, після удару на об’єкті сталося займання. Працівників підприємства евакуювали, постраждалих, за попередніми даними, немає. На місці працюють екстрені служби та рятувальники.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що далекобійні безпілотники СБУ уразили російські нафтові об’єкти, розташовані на відстані понад 1500 км.

«Вдячний хлопцям із СБУ за влучність. Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор», – написав він.

Президент також наголосив, що удари по нафтовій інфраструктурі послаблюють можливості російської військової промисловості, логістики та нафтового експорту. За словами Зеленського, ці атаки демонструють необхідність завершення війни та переходу Росії до дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, 15 квітня повідомляли про ураження нафтохімічного заводу у Башкортостані, яке також розташоване приблизно за 1500 км від кордону з Україною. Крім цього, про далекобійний удар стало відомо 17 лютого. Тоді безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ атакували хімічний завод «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї. Підприємство розташоване більш ніж за 1600 км від українського кордону.

«Метафракс Кемікалс» є одним із найбільших виробників метанолу в Росії та Європі. Підприємство також виготовляє уротропін, карбамід і пентаеритрит – речовини, які використовують у виробництві вибухівки та інших матеріалів військового призначення.