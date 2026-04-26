Пожежа на Ярославському НПЗ 26 квітня

У ніч на неділю, 26 квітня, дрони атакували низку промислових об’єктів у Росії. Зокрема, під удар потрапили нафтопереробний завод та азотний комплекс, повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Волгоградської області Георгій Філімонов підтвердив, що дрони атакували територію азотного комплексу «Аміак-3» АТ «Апатит» у Волгограді. Унаслідок атаки пошкодження зазнав трубопровід із сірчаною кислотою. Витік кислоти незабаром ліквідували. Як заявив Філімонов, викидів небезпечних речовин немає.

Поранення отримали п’ятеро людей, один з них перебуває у важкому стані.

Також вночі дрони атакували Ярославський НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, потужністю понад 15 млн тонн на рік. Завод забезпечує паливом значну частину центрального регіону РФ та постачає продукти до експортних терміналів.

«У результаті атаки БпЛА фіксується декілька влучань по території заводу. Серед підтверджених цілей – установка ЕЛОУ-АТ-4 (електрознесолення та атмосферно-трубчастої перегонки нафти), ключовий вузол первинної переробки сировини», – повідомив проєкт Dnipro Osint.

Міноборони РФ заявило, що загалом за ніч російська ППО перехопила 203 українських безпілотники над 16 регіонами.