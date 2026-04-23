У Туапсе третю добу триває масштабна пожежа на нафтопереробному заводі

У Туапсе в четвер, 23 квітня, третю добу триває масштабна пожежа на нафтопереробному заводі після атаки українських безпілотників. Через займання місто накрив чорний дощ, а рівень забруднення повітря суттєво зріс. Про це повідомило «Ехо Кавказа».

За даними медіа, у повітрі зафіксували перевищення концентрації бензолу, ксилолу та сажі у два-три рази вище норми. Місцеві жителі скаржаться, що дахи будинків вкрилися маслянистою плівкою та чорними частками, схожими на залишки згорілої нафти. Також повідомляється про збільшення нафтової плями у Чорному морі, яка утворилася після атаки на об’єкт.

На тлі масштабної пожежі прокуратура Краснодарського краю опублікувала фото висадки дерев у місті. На знімках за спинами чиновників видно густі стовпи чорного диму від палаючого НПЗ. У прокуратурі акцію назвали «турботою про зелену спадщину міста». Та після суспільного резонансу публікацію видалили.

Фото прокуратури Краснодарського краю, висадка дерев у Туапсе

Тим часом рятувальники продовжують гасити пожежу на території нафтопереробного заводу та морського термінала. За даними медіа, до ліквідації наслідків залучили майже 300 людей і десятки одиниць техніки. Екологи попереджають, що смог уже простягнувся до Сочі і може дістатися Краснодара.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у ніч проти 20 квітня було повторно уражено Туапсинський нафтопереробний завод. Після удару спалахнула пожежа в резервуарному парку підприємства.

Крім того, у ніч на четвер, 23 квітня, Сили оборони атакували нафтопереробний завод у Самарі та нафтоперекачувальну станцію «Горький» у Нижньогородській області. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, через цю станцію транспортується нафта із Західного Сибіру та Татарстану.

Губернатор Самарської області В’ячєслав Федорищев заявив, що безпілотники атакували промислові підприємства в місті Новокуйбишевськ. Внаслідок атаки загинула одна людина, є також постраждалі. Також уламки одного з безпілотників впали на дах багатоквартирного будинку в Самарі. Постраждали кілька людей, що перебували на вулиці.