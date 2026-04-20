Масштабна пожежа після атаки БпЛА на Туапсе, 20 квітня 2026 рік

У ніч на понеділок, 20 квітня, безпілотники знову атакували Краснодарський край Росії. Під удар, імовірно, потрапили морський порт та нафтопереробний завод у Туапсе, повідомляють телеграм-канали.

Очевидці розповіли, що чули низку вибухів в районах Туапсе, Геленджика та Анапи цієї ночі. У Туапсе після атаки БпЛА на території морського порту спалахнула масштабна пожежа.

Аналітики телеграм-каналу Astra зафіксували понад десять точок горіння в резервуарному парку Туапсинського НПЗ.

Пожежі на Туапсинському НПЗ (Колаж Astra)

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв підтвердив інформацію про атаку і пожежу в порту. За попередніми даними, унаслідок атаки загинула людина, ще одна поранена. Також пошкоджена газова труба і вікна у низці будівель.

Зауважимо, українська сторона наразі офіційно не коментувала наслідки атаки на РФ.

Туапсинський нафтопереробний завод – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що спеціалізується на первинній переробці нафти. Підприємство входить до складу «Роснєфті» та працює у взаємодії з морським терміналом. Потужність НПЗ становить близько 12 млн тонн нафти на рік, значна частина продукції йде на експорт.

Як повідомляв ZAXID.NET, дрони вже атакували Туапсинський НПЗ в ніч на 16 квітня. Пожежу на підприємстві російські рятувальники гасили кілька діб.