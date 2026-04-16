Пожежа в Туапсе після атаки дронів

У ніч на 16 квітня безпілотники знову атакували Краснодарський край РФ. Попередньо, ракети влучили у резервуари Туапсинського нафтопереробного заводу, що входить до корпорації «Роснєфть». На території підприємства виникла пожежа.

Місцеві мешканці регіону повідомили, що чули низку вибухів та звуки роботи протиповітряної оборони у різних частинах чорноморського узбережжя російської Кубані. Найгучніше було в районі Анапи, Туапсе та Геленджика.

«За даними супутникового моніторингу пожеж зафіксовано термальні аномалії в районах нафтоналивного пірса, резервуарного парку для нафти та нафтопродуктів, ГТУ-ТЕС Туапсинського НПЗ, що свідчить про успішну атаку Сил обробки України», – повідомив OSINT-проєкт Falcon insight map.

Осередки займань в Туапсе 16 квітня (Колаж Falcon insight map)

За даними губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у результаті атаки дронів у Туапсе загинули двоє дітей віком п’ять та 14 років. Постраждали також двоє дорослих.

Він додав, що в місті через падіння уламків дронів пошкоджено п’ять приватних і один багатоквартирний житловий будинок. Уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

Уламки безпілотників також впали в сочинському селищі Лоо. У двоповерховому приватному будинку пошкоджено покрівлю і вибито вікна.

Телеграм-канали також повідомляють про атаку на підстанцію «Южная» у російському Бєлгороді. Над містом видно густий чорний дим.

Міноборони РФ повідомило, що за ніч засоби ППО нібито збили 207 українських безпілотників. Цілі фіксували над територіями Бєлгородської, Смоленської, Курської, Брянської та Орловської областей, Краснодарського краю, анексованого Криму, а також акваторіями Чорного та Азовського морів.

Зауважимо, українська сторона офіційно не повідомляла про наслідки атаки на РФ.

Нагадаємо, Туапсинський НПЗ становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ «Роснєфть» – ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе». Підприємство входить до десятка найбільших у РФ, є частиною енергетичного тилу росіян та забезпечує збройні сили ворога.