У вівторок, 28 квітня, у перший рейс вирушив новий флагманський поїзд, брендований пелюстками сакури. Під час подорожі пасажири можуть скористатися японським меню та матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво.

Як повідомили в «Укрзалізниці», «Сакуру» створено на базі оновленого поїзда №81 Київ – Ужгород. До його складу входять нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році, а також модернізовані дитячі вагони.

«12 вагонів “Сакури” отримали брендування пелюстками сакури, а пасажири поїзда матимуть доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво. Також на борту представлені елементи японського меню, японські настільні ігри та японсько-українські культурні колаборації», – розповіли в «Укрзалізниці».

Потяг відправлятиметься з Києва о 17:41 і прибуватиме в Ужгород о 10:25. З Ужгорода виїжджатиме о 16:20, прибуття до Києва – о 09:58.

Проєкт реалізовали за підтримки посольства Японії в Україні та Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Упродовж 2023–2024 років «Укрзалізниця» отримала від партнерів 25 тис. тонн рейки Р-65 японського виробництва, ще 3 тис. тонн рейки вартістю 4 млн доларів передали в Україну в лютому 2026 року. Частину шляху «Сакура» долатиме саме японськими рейками.