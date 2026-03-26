З 2 квітня поїзд Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до станції «Яремче». Для пасажирів, які планують подорож до Микуличина, Татарова та Ворохти, організували зручні пересадки.

Як повідомили в «Укрзалізниці», потяг №207/208–177/178 Київ – Івано-Франківськ курсуватиме щоденно, окрім 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня (через проведення колійних робіт):

відправлення з Києва – о 22:00, прибуття в Яремче – о 8:30

відправлення з Яремча – о 9:00, прибуття до Києва – о 19:54.

Для пасажирів, які планують подорож далі у гори – до Микуличина, Татарова та Ворохти – організували зручні пересадки. Йдеться про регіональний поїзд №812/811 Яремче – Ворохта. Він відправлятиметься з Яремча о 8:50 і прибуватиме до Ворохти о 9:24. З Ворохти виїжджатиме о 7:32, прибуття в Яремче о 8:10.

Поїзди курсуватимуть з 3 по 5, з 9 по 12, 19, з 27 по 29 квітня.