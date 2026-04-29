Олександр та Галина Гереги

Агрохолдинг «Епіцентр Агро», який входить до групи компаній «Епіцентр К» Олександра та Галини Герег, почав вирощувати цукровий буряк у своєму західному кластері, пише профільний агросайт Latifundist.com.

У 2026 році під цю культуру відвели 533 га, але у планах холдингу – поступове збільшення площі до тисячі гектарів щороку. У компанії зауважили, що це не експеримент, а стратегічний крок для розширення напрямів виробництва.

Основними культурами для агрохолдингу в регіоні залишаються кукурудза, соняшник, озима пшениця та ріпак. Вибір саме західних областей для вирощування буряку пояснюють кращими запасами вологи.

Загалом «Епіцентр Агро» обробляє близько 167 тис. га у кількох регіонах України, має 17 елеваторів і розвиває тваринництво.

Водночас загалом ситуація в галузі залишається досить складною, зокрема, у 2026 році площі під цукровим буряком в Україні можуть скоротитися до мінімуму за весь період незалежності через несприятливу погоду, приморозки та буревії. Про це раніше повідомляла голова правління асоціації «Укрцукор» Яна Кавушевська.

При цьому інтерес до культури з боку великих гравців високий. Так, агрохолдинг HarvEast Ріната Ахметова цього року теж вперше висіває цукровий буряк, хоч і на значно менших площах – близько 100 га.

Інші ж учасники ринку продовжують нарощувати переробку. Наприклад, підприємство «Укрпромінвест-Агро» Олексія Порошенка (син п’ятого президента України) прозвітувало, що у сезоні 2025/2026 вдалось переробити 1,6 млн тонн сировини та виробили понад 226 тисяч тонн цукру.

Зауважимо, що бренд «Епіцентр» належить Галині та Олександру Герегам. Вони починали бізнес із мережі будівельних гіпермаркетів, який з часом перетворився на багатопрофільну групу компаній із різними напрямами діяльності. Наразі група об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» і «Нова лінія», онлайн-магазин та маркетплейс epicentrk.ua, магазини спортивних товарів Intersport, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», а також виробничі активи, зокрема заводи керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation у Києві та Калуші і деревообробне підприємство «ЦБМ «Осмолода». Окрім цього, компанія розвиває логістичну інфраструктуру загальною площею близько 172 тис. кв. м у різних регіонах України.

Крім того, Олександр Герега є політиком, народним депутатом VII, VIII і IX скликань, член групи «За майбутнє». Галина Герега була заступницею міського голови і секретаркою Київради у 2011-2014 роках, виконувала обовʼязки міського голови Києва після відставки Леоніда Черновецького.