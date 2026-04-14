Kernel почав співпрацю з NASA

Агрохолдинг Kernel розпочав співпрацю з глобальною програмою NASA Harvest, у межах якої планують створити дистанційну систему аналізу сільськогосподарських практик. Про це 14 квітня повідомила пресслужба компанії.

Ініціативу реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

У компанії зазначають, що фактично йдеться про інтеграцію українських агроданих у глобальні супутникові системи. Kernel щоденно збирає інформацію з полів, яку NASA Harvest використовує для вдосконалення моделей аналізу сільськогосподарських практик.

Система на основі супутникових знімків і алгоритмів машинного навчання визначає культури, аналізує структуру посівів і підтверджує тип обробітку ґрунту. Таким чином, дані з українських полів стають частиною міжнародних аналітичних інструментів, які застосовують уряди, фінансові установи та міжнародні організації.

У Kernel очікують, що співпраця підвищить точність оцінювання сталості агровиробництва, спростить аудит і допоможе агробізнесу залучати фінансування від міжнародних інституцій.

Окремо проєкт розглядають як крок до підготовки українського агросектору до інтеграції в ЄС і впровадження відповідних стандартів.

NASA Harvest – міжнародний консорціум, який застосовує супутникові дані для оцінки врожайності, структури посівів і сталості агровиробництва. Його інструменти використовують уряди, міжнародні організації та фінансові установи.

Зауважимо, що Kernel є найбільшим у світі виробником і експортером соняшникової олії та одним із ключових експортерів зерна з України. Компанія також розвиває логістичну інфраструктуру та займається вирощуванням зернових і олійних культур.

Як писав ZAXID.NET, станом на січень 2026 року Kernel володів 358 тис. га земель. У 2025 фінансовому році агрохолдинг отримав 238 млн доларів чистого прибутку, що на 42% більше, ніж роком раніше. Контрольний пакет акцій Kernel Holdings (понад 95%) належить бізнесмену Андрію Веревському через компанію Namsen Ltd.