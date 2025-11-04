Галина та Олександр Гереги є співвласниками мережі «Епіцентр»

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження, у якому фігурували співвласники групи компаній «Епіцентр» Олександр та Галина Гереги. Справу відкрили після розслідування «Радіо Свободи» про те, що мережа гіпермаркетів могла продовжувати роботу на окупованій частині Донеччини як ТЦ «Галактика». Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням з повідомлення ДБР, яке надійшло партії «Народовладдя».

Зокрема, у розслідуванні журналістів йшлося, що компанії «Епіцентр» і «Нова лінія», співвласниками яких є народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина Герега, з 2014 року і до липня 2022 року продовжували виплачувати зарплату колишньому директорові «Епіцентру» в окупованій Макіївці Геннадію Гальчуку.

Після окупації міста він очолив мережу «Галактика», створену замість «Епіцентрів» і зареєстровану за правилами, встановленими окупаційною владою. До того ж Геннадій Гальчук є депутатом так званої Макіївської міськради «ДНР» від прокремлівської партії «Єдина Росія».

У відповіді ДБР вказано, що провадження закрили 7 жовтня 2025 року, оскільки не знайшли складу злочину.

«У ході досудового розслідування кримінальних правопорушень не здобуто достатніх даних, які б вказували на причетність Гареги О. В. та Гареги Г. Ф. до вчинення цих кримінальних правопорушень», – повідомили в ДБР.

Усе вилучене під час розслідування майно вирішили повернути власникам. Провадження відкрили за зверненням голови партії «Народовладдя» Юрія Левченка. Прокурори внесли відомості до ЄРДР за ст. 11101 ККУ (колабораційна діяльність). У коментарі Forbes Олександр Герега пояснював, що він повністю втратив контроль за своїми торговими об’єктами, розташованими на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.