Бізнес Герег працює в рітейлі, агросекторі, розвагах, а тепер і в енергетиці

У середу, 7 серпня, створена місяць тому фірма «Епіцентр дженерейшн» отримала ліцензії на постачання газу та електроенергії. Відповідні рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

ТОВ «Епіцентр дженерейшн», за даними сервісу YouControl, створене 4 липня. Його керівницею є Марина Дімітрова, а власниками – Олександр і Галина Гереги. Марина Дімітрова також є власницею ТОВ «Куб енерджі», що займається торгівлею електроенергією.

Основна діяльність новоствореної фірми – торгівля електроенергією, а також її виробництво, передача, розподілення і торгівля газом через локальні трубопроводи.

Раніше родина Герег говорила про будівництво біоетанольного заводу та сонячних електростанцій.

Бренд «Епіцентр» належить Галині та Олександру Герегам. Спочатку їхній бізнес складався з будівельних гіпермаркетів, але поступово трансформувався в мережу торговельних центрів. Сьогодні компанія об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин і маркетплейс epicentrk.ua, мережу магазинів спортивних товарів Intersport, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation (у Києві та Калуші), деревообробне підприємство «ЦБМ «Осмолода» та логістичні потужності загальною площею 172 000 кв. м у різних регіонах України.

Нещодавно «Епіцентр» повідомив про відкриття першого совго парку розваг у Києві та про плани на будівництво найбільшого у східній Європі парку розваг біля Львова.