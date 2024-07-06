Так виглядає Epiland у Києві

Компанія «Епіцентр» запускає мережу сімейних парків розваг Epiland. Найбільший парк мережі і заразом найбільший у сіхідній Європі такий парк розваг планують збудувати у Сокільниках біля Львова. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Перший сімейний парк розваг Еpiland відкривається у суботу, 6 липня, у Києві. Він працюватиме у дизайн-концепції «Планета Пандора», де відбувалися події фільму «Аватар».

Основний акцент проєкту зроблений на розваги для дітей до 12 років. У парку будуть атракціони, батути, лабіринти, тюбінг, ігрові автомати, VR дзеркальний лабіринт та інші розваги. В першому Epiland також є сімейне кафе, банкетні кімнати для проведення дитячих днів народжень, няня-сервіс.

Ще один Epiland має почати роботу восени 2024 року у селі Чабани Київської області. Його площа становитиме 3000 м2. Тематика цього парку – чарівний ліс.

Також парк розваг в тематиці фантастичного світу на площі 4000 м2 буде в Бучі на місці зруйнованого росіянами ТРЦ. Він ще будується. Попередня дата відкриття – І квартал 2025 року.

Наймасштабніший сімейний парк розваг не лише в Україні, а й у східній Європі компанія планує збудувати в селі Сокільники біля Львова, де вона відкрила ТЦ «Епіцентр» у 2022 році. Це буде друга черга будівництва. Проєкт із запланованою площею 29 тис. м2 перебуває на етапі розробки.

Бренд «Епіцентр» належить Галині та Олександру Герегам. Спочатку їхній бізнес складався з будівельних гіпермаркетів, але поступово трансформувався в мережу торговельних центрів. Сьогодні компанія об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин і маркетплейс epicentrk.ua, мережу магазинів спортивних товарів Intersport, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation (у Києві та Калуші), деревообробне підприємство «ЦБМ «Осмолода» та логістичні потужності загальною площею 172 000 кв. м у різних регіонах України.

Нещодавно «Епіцентр» запустив у Києві та Львові новий формат магазинів – Express. Там продають непродовольчі товари, продукти харчування і напої. Від будівельних матеріалів в «експрес-магазинах» відмовились.