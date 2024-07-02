У червні 2022 року в окупованому тоді Херсоні Олександр Якубовський переконував працівників «Епіцентру», що є «головним»

Співвласником колишніх гіпермаркетів «Епіцентр» на тимчасово окупованих частинах Запоріжжя та Луганщини став партнер по бізнесу брата колишньої народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської – Олександр Якубовський. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем», опублікованого у понеділок, 1 липня.

Журналісти пригадують, що в окупованому у 2014 році Луганську гіпермаркет «Епіцентр» окупанти перейменували на «Стройцентр», а згодом самопроголошена окупаційна адміністрація його «націоналізувала». З відкритого реєстру юросіб Росії журналісти «Схем» дізналися, що у 2021 році за адресою луганського гіпермаркету зареєстрували приватну фірму з такою ж назвою – ООО «Стройцентр». Про це також свідчать касові чеки, які отримали журналісти: на них вказаний податковий номер та назва згаданого ООО «Стройцентр».

Директором і співвласником «Стройцентра» (частка в 45% через ТОВ Универсал-Юг) є Олександр Якубовський. Він також володіє акціями компанії «Стройцентр-Запоріжжя», що незаконно зареєстрована за адресою «Епіцентру» у тимчасово окупованому Мелітополі. Саме Олександр Якубовський, за даними журналістів, у червні 2022 року в окупованому тоді Херсоні переконував працівників «Епіцентру», що є «головним».

Розслідувачі «Схем» встановили, Олександр Якубовський має російське й українське громадянство. В Україні він також є засновником двох підприємств, зокрема, українського ТОВ «Універсал-Трейд», «прописаного» у Луганську, та компанії «Інтертрейд». За даними «Схем», одним зі співвласників української «Інтертрейд» у Луганську є соратник Королевської Олег Погодін. Також Олександр Якубовський разом із рідним братом Королевської Костянтином є співзасновником російської компанії «ЮБС», що зареєстрована в окупованому Криму. У матеріалі Центру журналістських розслідувань «Брат Королевської розширює бізнес у Криму» йдеться, що саме Якубовський був сполучною ланкою та директором підприємств Королевського на анексованому півострові.

Візуалізація «Схем»

У коментарі журналістам «Схем» Якубовський лише зазначив, що «не розуміє, ким окупована Луганщина». У PR-департаменті «Епіцентру» відповіли, що компанія не контролює діяльність у торгових центрах, які розташовані у Луганську (з 2014 року) та Мелітополі (з 2022 року, після повномасштабного вторгнення росіян на територію України та окупації міста). Компанії невідомо, «хто здійснює діяльність в зазначених торгових центрах після втрати контролю над ними». Журналістам не вдалося отримати коментар Наталії Королевської.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Верховна Рада достроково позбавила мандатів народних депутатів Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода. Того ж місяця Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні неправдивих відомостей до електронної декларації за 2020 рік. За даними слідства, Королевська не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад чотири млн грн.

За даними джерела «Схем» у правоохоронних органах, Королевська виїхала з України у квітні 2022 року. У лютому 2023 року її оголосили у розшук. А наприкінці того ж року НАБУ оновило підозру ексдепутатці: детективи встановили, що сума незадекларованого нею майна перевищує 13 млн грн.

За даними журналістів «Української правди», після повномасштабного вторгнення Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод перебралися в ОАЕ. Журналісти УП також помітили у Дубаї старшого сина подружжя – Ростислава Солода. Також, за інформацією журналістів, вже після оголошення у розшук, колишня народна депутатка неодноразово їздила до Росії, де має будинок та земельну ділянку.