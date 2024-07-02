Гіпермаркети «Епіцентр» в окупації контролює оточення ексдепутатки Наталії Королевської
Після повномасштабного вторгнення у колишніх «Епіцентрах» в Луганську та Мелітополі працює російська фірма ООО «Стройцентр»
Співвласником колишніх гіпермаркетів «Епіцентр» на тимчасово окупованих частинах Запоріжжя та Луганщини став партнер по бізнесу брата колишньої народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської – Олександр Якубовський. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Схем», опублікованого у понеділок, 1 липня.
Журналісти пригадують, що в окупованому у 2014 році Луганську гіпермаркет «Епіцентр» окупанти перейменували на «Стройцентр», а згодом самопроголошена окупаційна адміністрація його «націоналізувала». З відкритого реєстру юросіб Росії журналісти «Схем» дізналися, що у 2021 році за адресою луганського гіпермаркету зареєстрували приватну фірму з такою ж назвою – ООО «Стройцентр». Про це також свідчать касові чеки, які отримали журналісти: на них вказаний податковий номер та назва згаданого ООО «Стройцентр».
Директором і співвласником «Стройцентра» (частка в 45% через ТОВ Универсал-Юг) є Олександр Якубовський. Він також володіє акціями компанії «Стройцентр-Запоріжжя», що незаконно зареєстрована за адресою «Епіцентру» у тимчасово окупованому Мелітополі. Саме Олександр Якубовський, за даними журналістів, у червні 2022 року в окупованому тоді Херсоні переконував працівників «Епіцентру», що є «головним».
Розслідувачі «Схем» встановили, Олександр Якубовський має російське й українське громадянство. В Україні він також є засновником двох підприємств, зокрема, українського ТОВ «Універсал-Трейд», «прописаного» у Луганську, та компанії «Інтертрейд». За даними «Схем», одним зі співвласників української «Інтертрейд» у Луганську є соратник Королевської Олег Погодін. Також Олександр Якубовський разом із рідним братом Королевської Костянтином є співзасновником російської компанії «ЮБС», що зареєстрована в окупованому Криму. У матеріалі Центру журналістських розслідувань «Брат Королевської розширює бізнес у Криму» йдеться, що саме Якубовський був сполучною ланкою та директором підприємств Королевського на анексованому півострові.
Візуалізація «Схем»
У коментарі журналістам «Схем» Якубовський лише зазначив, що «не розуміє, ким окупована Луганщина». У PR-департаменті «Епіцентру» відповіли, що компанія не контролює діяльність у торгових центрах, які розташовані у Луганську (з 2014 року) та Мелітополі (з 2022 року, після повномасштабного вторгнення росіян на територію України та окупації міста). Компанії невідомо, «хто здійснює діяльність в зазначених торгових центрах після втрати контролю над ними». Журналістам не вдалося отримати коментар Наталії Королевської.
Нагадаємо, у лютому 2023 року Верховна Рада достроково позбавила мандатів народних депутатів Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода. Того ж місяця Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні неправдивих відомостей до електронної декларації за 2020 рік. За даними слідства, Королевська не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад чотири млн грн.
За даними джерела «Схем» у правоохоронних органах, Королевська виїхала з України у квітні 2022 року. У лютому 2023 року її оголосили у розшук. А наприкінці того ж року НАБУ оновило підозру ексдепутатці: детективи встановили, що сума незадекларованого нею майна перевищує 13 млн грн.
За даними журналістів «Української правди», після повномасштабного вторгнення Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод перебралися в ОАЕ. Журналісти УП також помітили у Дубаї старшого сина подружжя – Ростислава Солода. Також, за інформацією журналістів, вже після оголошення у розшук, колишня народна депутатка неодноразово їздила до Росії, де має будинок та земельну ділянку.