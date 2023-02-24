Тепер у парламенті залишились 405 нардепів

Верховна Рада України на своєму засіданні у пятницю, 24 лютого, достроково припинила повноваження нардепів від партії ОПЗЖ Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина. Про це повідомив депутат «Голосу» Ярослав Железняк.

Раніше до парламенту надійшли їхні заяви на складання мандатів.

Тепер у парламенті залишились 405 нардепів.

Про те, що Королевська та Солод написали заяви на складання депутатських мандатів, стало відомо 29 січня. 22 лютого стало відомо, що заяву про складання депутатських повноважень написав Волошин. Всі вони зараз перебувають за межами України.

17 лютого Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

«Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн», – повідомили у НАБУ.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК.

Що стосується Олега Волошина, то раніше Служба безпеки України повідомила йому про підозру в державній зраді.

За даними слідства, протягом 2020-2021 років депутат «сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України».

«Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну й соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю. Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – заявляли в СБУ.

За даними відомства, Волошин перебуває за кордоном. Він звинувачення не коментував.