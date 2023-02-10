Раніше нардеп від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин склав мандат

У п'ятницю, 10 лютого, СБУ повідомила про підозру депутату від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину. Про це йдеться у повідомленні правоохоронців.

На основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ, підозру у державній зраді отримав народний депутат України Олег Волошин. Як свідчать матеріали слідства, протягом 2020-2021 років цей парламентар сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю.

За матеріалами СБУ підозру у державній зраді отримав депутат Верховної Ради



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Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Наразі Генеральним прокурором складено повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Олег Волошин – український проросійський політик, член редколегії проросійського телеканалу «112 Україна». Народний депутат України IX скл. Керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Сербією. З 20 січня 2022 року перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. Громадянин Росії.

7 грудня 2017 року, українське видання «Kyiv Post» опублікувало статтю Олега Волошина англійською мовою під назвою «Пол Манафорт – невідомий солдат української євроінтеграції». За даними ФБР, цю статтю під авторством Волошина суттєво дописав та відредагував сам фігурант розслідування зв'язків Трампа з російським керівництвом і колишній радник-лобіст Януковича Пол Манафорт.

За твердженням слідства, він виправив орфографічні помилки Волошина, а саме — артиклі, граматику і узгодження часів, а також переписав абзаци та додав від себе текст, який виставляв Манафорта прибічником євроінтеграції України.

У березні 2020 року, Волошин у мережі Facebook поширив неправдиві дані, начебто французька депутатка Валері Фор-Мунтян запропонувала залучити бойовиків «ДНР» «для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів». Сама Фор-Мунтян обурилися такою заявою і спростувала слова Волошина.

17 липня 2020 року, у Верховній Раді України Волошин заявив, що український суверенітет «відданий повністю зовнішньому управлінню», а «країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над Кримом». 21 липня невідомі облили Волошина зеленкою поряд з ВРУ.

20 січня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило проти Волошина та ще трьох громадян України санкції за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».