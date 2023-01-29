Нардеп від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин склав мандат

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання депутатського мандату. Про це повідомляє УП

Співрозмовники видання підтвердили, що Волошин складає мандат. Сам нардеп цю інформацію поки не коментував.

Раніше народні депутати Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів.

Олег Волошин – український проросійський політик, член редколегії проросійського телеканалу «112 Україна». Народний депутат України IX скликання.

7 грудня 2017 року, українське видання «Kyiv Post» опублікувало статтю Олега Волошина англійською мовою під назвою «Пол Манафорт – невідомий солдат української євроінтеграції». За даними ФБР, цю статтю під авторством Волошина суттєво дописав та відредагував сам фігурант розслідування зв'язків Трампа з російським керівництвом і колишній радник-лобіст Януковича Пол Манафорт.

За твердженням слідства, він виправив орфографічні помилки Волошина, а саме — артиклі, граматику і узгодження часів, а також переписав абзаци та додав від себе текст, який виставляв Манафорта прибічником євроінтеграції України.

У березні 2020 року, Волошин у мережі Facebook поширив неправдиві дані, начебто французька депутатка Валері Фор-Мунтян запропонувала залучити бойовиків «ДНР» «для кращої динаміки мирного процесу за столом переговорів». Сама Фор-Мунтян обурилися такою заявою і спростувала слова Волошина.

17 липня 2020 року, у Верховній Раді України Волошин заявив, що український суверенітет «відданий повністю зовнішньому управлінню», а «країна, в якій немає суверенітету, не може відновити суверенітет над Кримом». 21 липня невідомі облили Волошина зеленкою поряд з ВРУ.

20 січня 2022 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило проти Волошина та ще трьох громадян України санкції за «участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України».