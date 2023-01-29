Наталя Королевська та Юрій Солод на початку війни перебралися до Дубая

Народні депутати Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів. Про це 29 січня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в парламенті та колишній фракції «ОПЗЖ».

Обидва нардепи, які потрапили до Верховної Ради від забороненої тепер партії «Опозиційна платформа – за життя» – фігуранти розслідування УП «Батальйон Дубай». У розслідуванні йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення Наталя Королевська та Юрій Солод перебралися до Дубая.

За кілька днів то початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗМІ опублікували список нардепів, які виїхали з України, серед яких були Наталя Королевська та Юрій Солод. За даними руху Чесно, після 24 лютого 2022 року нардепка пропускала усі засідання Верховної Ради.

Наприкінці року журналісти зʼясували, що Королевська володіє у Московській області Росії земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради, тобто вже 16 років.