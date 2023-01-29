Наталя Королевська та Юрій Солод написали заяви на складання мандатів нардепів
Нардепи виїхали з України ще до початку повномасштабного вторгнення
Народні депутати Наталя Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів. Про це 29 січня повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в парламенті та колишній фракції «ОПЗЖ».
Обидва нардепи, які потрапили до Верховної Ради від забороненої тепер партії «Опозиційна платформа – за життя» – фігуранти розслідування УП «Батальйон Дубай». У розслідуванні йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення Наталя Королевська та Юрій Солод перебралися до Дубая.
За кілька днів то початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗМІ опублікували список нардепів, які виїхали з України, серед яких були Наталя Королевська та Юрій Солод. За даними руху Чесно, після 24 лютого 2022 року нардепка пропускала усі засідання Верховної Ради.
Наприкінці року журналісти зʼясували, що Королевська володіє у Московській області Росії земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради, тобто вже 16 років.