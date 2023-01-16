У Верховній Раді зібрали підписи за позбавлення мандатів депутатів з ОПЗЖ
Голова Верховної Ради розгляне законопроекти, якими депутати, обрані від ОПЗЖ, позбавляються мандатів
У Верховній Раді зібрали 150 підписів для звернення щодо позбавлення представників забороненої ОПЗЖ депутатських мандатів. Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.
Ініціатори документа вимагають у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука внести у порядок денний законопроекти, якими депутати, які були обрані від заборонених партій, зокрема ОПЗЖ, позбавляються мандатів у місцевих радах України. А також постанови про позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ. Голова Верховної Ради має розглянути їх найближчим часом та включити в порядок денний.
«Особливо вдячний моїм колегам, що на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін – вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників Кремля бути не може», – зазначив Олег Дунда.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вже звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням розглянути петиицію позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді.
Варто зазначити, що Конституція України (ст. 81) передбачає, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:
- складення повноважень за особистою заявою;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;
- порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;
- невходження депутата України до депутатської фракції партії, від якої він обрався;
- його смерті.
У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити, тож позбавити депутата мандата можна за однією з цих семи підстав.