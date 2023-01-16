Депутати від ОПЗЖ під час акції «Безсмертний полк», яку зазвичай влаштовує в РФ місцева влада

У Верховній Раді зібрали 150 підписів для звернення щодо позбавлення представників забороненої ОПЗЖ депутатських мандатів. Про це заявив нардеп від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

Ініціатори документа вимагають у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука внести у порядок денний законопроекти, якими депутати, які були обрані від заборонених партій, зокрема ОПЗЖ, позбавляються мандатів у місцевих радах України. А також постанови про позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ. Голова Верховної Ради має розглянути їх найближчим часом та включити в порядок денний.

«Особливо вдячний моїм колегам, що на передовій і боронять Україну, але знайшли час та можливість підписати лист. Роман Лозинський, Роман Костенко, Андрій Шараськін – вони кожного дня бачать той жах, який принесли представники ОПЗЖ на нашу землю. Вони не сумніваючись поставили свої підписи, компромісів щодо представників Кремля бути не може», – зазначив Олег Дунда.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вже звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням розглянути петиицію позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді.

Варто зазначити, що Конституція України (ст. 81) передбачає, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

невходження депутата України до депутатської фракції партії, від якої він обрався;

його смерті.

У період воєнного стану зміни до Конституції не можна вносити, тож позбавити депутата мандата можна за однією з цих семи підстав.