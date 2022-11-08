Народна депутатка України Наталія Королевська від вже забороненої «Опозиційної платформи – За життя» володіє у Московській області Росії земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради, тобто вже 16 років, йдеться в журналістському розслідуванні програми «Схеми», опублікованому ввечері 7 листопада.

Відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав Росії, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

Вперше Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

«Нерухомість Королевської – у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу – «Яхрома Парк», це гірськолижний курорт на 150 гектарів», – йдеться в розслідуванні.

Недекларування Королевською цього майна може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей.

Також журналісти з’ясували, що Королевська зараз перебуває в Німеччині на лікуванні.

Коментар самої Королевської з приводу її російської нерухомості журналістам отримати не вдалося.

Королевська виїхала з України ще на початку лютого.