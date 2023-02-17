Наталія Королевська не проживає в Україні вже понад рік

Антикорупційні правоохоронні органи повідомили про підозру народній депутатці від забороненої ОПЗЖ Наталі Королевській через те, що вона не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 млн грн.

«17 лютого НАБУ і САП повідомили народній депутатці IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік», – повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Офіційно там не повідомили, про яку саме народну депутатку йдеться. Але «Українська правда» з посиланням на джерела у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомила, що йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОАЕ.

Зокрема, слідство встановило, що Королевська не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона не вказала майно у Росії: житловий будинок площею 120,1 кв.м та земельну ділянку площею 1,13 га. Вперше про це майно написали журналісти-розслідувачі минулої осені. Вони зазначили, що Королевська ніколи не декларувала це майно, яким володіє 16 років.

Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн. Їй інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, що карається штрафом або громадськими роботами.

У НАБУ зазначили, що місцеперебування Королевської не встановлене, тому про підозру їй повідомили іншими доступними способами (наприклад, електронною поштою).

«Українська правда» зазначає, що Королевська разом із чоловіком – народним депутатом Юрієм Солодом проживає в Дубаї в Address Beach Resort. 17 жовтня її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Видання пише, що тоді сім’я придбала нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.

За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

У Дубаї також вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.

Після появи цієї інформації Королевська і Солод написали заяви про складання депутатських мандатів. Вони вже надійшли в парламент.

Королевська покинула Україну за кілька днів до початку повномасштабної війни.