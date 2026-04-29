Анатолій Прохоренко та його молодші брати і сестри

У місті Семенівка у прикордонні Чернігівської області 12-річний хлопчик зміг знешкодити FPV-дрон на оптоволокні, який летів на його молодших братів і сестер. Про це повідомило 28 квітня «Суспільне Чернігів».

12-річний Анатолій Прохоренко – найстарша дитина у сімʼї. Він має чотирьох молодших братів та сестер.

18 квітня він зміг врятувати їх від атаки російського FPV-дрона OTU 10T на оптоволокні. Хлопчик помітив, що безпілотник летів у напрямку, де гралися його брати та сестри, а також троє інших дітей. Він зміг порізати оптоволокно та знешкодити дрон.

«Він просто летить, я бачив, що починає повертати. Тільки присів, дивлюсь – він наверх. Кажу: “Все, 15 секунд, і рву!”. Вибігає мій племінник і кричить: “Рви!”. Я рву й бачу, що він пішов розганятись уверх, тому що втрачає керування і починає падати. Ми вже приготувались, що зараз вибухне. Але дрон упав від нас метрів за 100-150 у кущі», – розповів хлопчик.

За словами Анатолія Прохоренка, правильно розрізати оптоволокно його навчили знайомі військові.

«Ми просто поїхали їм до лісу дрова пиляти. Ми дружили. Напиляли дров, і як останнє дерево спиляли, на ньому було це волокно. Й він показав, сказав: “У рідкісному випадку рви”. А вже інстинкт спрацював, бо своїх троє було, і ще троє не моїх», – сказав Анатолій.

Дитина розповіла, що робила таке вперше, і було страшно. Втім, страх за рідних пересилив, і зараз, за словами Анатолія, він не відчуває страху.

«Я вже майже нічого не боюсь. Так, страх «шахеда» ще є. Але поживши в Семенівці, коли воно літало над головою, то не страшно», – сказав хлопчик.

Директор центру підготовки операторів БпЛА «Крук» Микита Гавриленко зауважив, що дитині пощастило, що з FPV-дроном не було іншого безпілотника, оскільки зазвичай такі БпЛА ведуть інші дрони з повітря. В іншому випадку хлопчик став би пріоритетною ціллю, оскільки він заважав росіянам.

Через безпекову ситуацію багатодітна родина Прохоренків переїхала жити до Чернігова та готується оформити статус ВПО. Анатолій зараз навчається у сьомому класі. За його словами, після знешкодження дрона він хоче стати військовим та працювати з БпЛА.